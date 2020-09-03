Додома, , 10:05 — REGNUM В правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что власти Танзании активизировали репрессии в отношении оппозиционных партий и неправительственных организаций в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут в октябре. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на доклад Human Rights Watch.

Правозащитники также раскритиковали новые ограничения для СМИ, которые мешают репортёрам освещать политические темы, включая пандемию коронавируса.

С середины июня по меньшей мере 17 членов оппозиционной партии и критиков правительства были арестованы, сообщает Human Rights Watch. В докладе сообщается, что это усиление репрессиий не случайно, в также отмечается, что правительство Танзании усилило репрессии в преддверии октябрьских выборов.

Эксперты полагают, что организации, которые выступали в качестве наблюдателей за предыдущими выборами, не были допущены к выборам национальной избирательной комиссией.

На прошлой неделе частный издательский дом Clouds TV, был временно лишён лицензии за оглашение предвыборной статистики, которая не была одобрена избирательным органом.

Большинство экспертов не ожидают свободных и справедливых выборов в Танзании, отмечают журналисты.