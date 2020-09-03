Бишкек, , 09:54 — REGNUM Для того, чтобы находящиеся в России киргизстанцы смогли принять участие в голосовании на выборах депутатов парламента Киргизии, будут открыты 11 избирательных участков.

По распоряжению центризбиркома, два из них будут открыты в здании посольства Киргизии в Москве.

Также избирательные участки в день выборов будут работать при генеральных консульствах в Екатеринбурге и в Новосибирске, и при канцеляриях посольства Киргизии в Санкт-Петербурге, во Владивостоке, в Иркутске, в Красноярске, в Сургуте, в Южно-Сахалинске и в Якутске.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. Первоначально о желании принять участие предвыборной гонке заявили 44 партии, но в центризбирком сдали документы только 17 из них.