Новосибирск, , 09:51 — REGNUM Новосибирский суд рассмотрит дело в отношении бывшего начальника Дзержинского райотдела полиции Александра Г. Он обвиняется в получении крупной взятки. По данным следствия, взятки он брал горячими обедами.

Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», за бизнес-ланчи начальник райотдела покровительствовал владельцам заведения общепита — закрывал глаза на то, что заведения занимают большую площадь, чем их владельцы арендуют у города. За три года он наел почти на 55 тыс. руб. Полицейский чаще всего выбирал хинкали и салат из огурцов.

Уточняется, что его задержали в феврале 2019 года. Предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ и отправили в СИЗО. В декабре 2019 года перевели под домашний арест, а в феврале 2020 года отпустили под подписку о невыезде. Изначально в деле фигурировала сумма взяток почти на 200 тыс. руб., но позже она снизилась до 53 тыс. руб.

Отмечается, что экс-полицейский полностью признал вину.