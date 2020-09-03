Варшава, , 09:18 — REGNUM В 2014 году после государственного переворота на Украине президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал польскому правительству поддержать объединение Белоруссии и Украины в единое государство. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск 2 сентября в интервью изданию Onet.pl.

Лукашенко и «друзья» с Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мне тогда позвонил Лукашенко, я всё ещё был премьер-министром, и он прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею о союзе Белоруссии и Украины с ним в качестве президента обеих стран», — рассказал он.

По словам польского политика, Лукашенко таким образом стремился сохранить власть, а также «обезопасить» Белоруссию от «российской агрессии».

Напомним, в 2014 году жители Крыма, не признав итоги госпереворота в Киеве, поддержали на референдуме идею воссоединения с Россией. Новый киевский режим начал карательную операцию против населения Донбасса, спровоцировав гражданскую войну в регионе. Тем не менее официальная украинская и западная пропаганда называет произошедшее «российской агрессией», перекладывая ответственность с украинских политиков на РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Василий Колташов предположил, что вскоре может начаться рыночное переустройство экономики Белоруссии с дальнейшей интеграцией предприятий страны в российскую экономику.

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