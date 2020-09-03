Хартум, , 09:09 — REGNUM Переходное правительство Судана и повстанческие группировки, подписавшие мирное соглашение в столице Южного Судана, Джубе, уже начали обсуждать, каким образом могут быть реализованы положения документа. Об этом сообщает BBC Africa.

Представители подписавших соглашения сторон встретились во вторник, 1 сентября, в Джубе и согласовали повестку дня.

Дхиу Маток, докладчик посреднической группы, рассказал репортёрам, что стороны договорились обсудить «условия и схему осуществления» соглашения.

По словам репортёров, правительству Судана остаётся подписать соглашение с пятью повстанческими группировками из Дарфура под эгидой Революционного Фронта Судана (СРФ), которое завершит 17 лет конфликта в западном Дарфуре и девять лет конфликта в Южном Кордофане и регионе Голубого Нила.

Со своей стороны, президент Судана Сальва Киир призвал представителей Судана «протянуть руку помощи» таким повстанческим группировкам, как фракции Народно-освободительного движения Судана-Север (НОДС-Н), возглавляемого Абдельазизом Адамом Эль-Хилу и Основная фракция освободительного движения Судана (НОДС), возглавляемая Абдельвахидом Мохаммедом Эль-Нуреддином, который бойкотировал церемонию подписания соглашения.

«Мы все суданцы и никогда не покинем Судан. Случившееся здесь, в Джубе (Южный Судан обрёл независимость от Судана в 2011 году), празднуют суданцы всего мира. Я надеюсь, что очень скоро вы услышите хорошие новости о моём брате Абдельазизе Эль-Хилу и моём брате Абдельвахиде Мохаммеде Эль-Нуреддине», — сказал президент Киир подписавшим мирное соглашение во время празднования, проходившего в доме правительства, на котором присутствовал премьер-министр Судана Абдалла Хамдок.

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