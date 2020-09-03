Архангельск, , 09:53 — REGNUM Итоги обсуждения программы ускоренного развития Архангельской области «Вместе мы сильнее!» продведет 3 сентября врио губернатора региона Александр Цыбульский. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

При этом известно, что ключевые блоки данной программы войдут в федеральную Стратегию развития Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно, что ПАО «Газпром» утвердил проект газификации Архангельской области на 2021−2025 гг.