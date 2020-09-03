Вашингтон, , 08:52 — REGNUM «Отравления» политических противников сходят российским властям с руку потому, что им потворствует президент США Дональд Трамп. Об этом 2 сентября заявила редакция издания The Washington Post.

Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Kremlin.ru

Редакция издания обращает внимание на то, что теперь немецкое правительство говорит о «недвусмысленных доказательствах» того, что «лидер российской оппозиции» Алексей Навальный был отравлен с помощью боевого отравляющего вещества.

«В очередной раз режим президента России Владимира Путина был пойман на попытке убийства ведущего противника с использованием оружия, запрещенного международным договором», — подчеркивает редакция The Washington Post.

Читайте также: В Берлине заявили, что в организме Навального нашли следы «Новичка»

Решение об «отравлении» Навального Кремль, по мнению американского издания, принял потому, что за его «предыдущие нападения» не последовало никаких серьезных последствий. Так, после якобы санкционированного Москвой «отправления» Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери из ряда западных столиц были высланы российские дипломаты.

Пока же канцлер ФРГ Ангела Меркель лишь дала понять, что будет занята жесткая линия. В частности, Меркель заявила о том, что Германия обсудит «совместные действия» с правительствами других стран Европейского союза и НАТО. Она также обратила внимание на то, что Берлин направит в Организацию по запрещению химического оружия соответствующий доклад.

Читайте также: Меркель осудила «отравление» Навального «Новичком»

"Более серьезные последствия будут зависеть отчасти от того, что будет ли готов президент Трамп готов работать с Германией и другими союзниками», — указывает редакция издания, негативно настроенного по отношению к нынешнему главе Белого дома.

По словам журналистов, после «отравления» Скрипаля Трамп «неохотно» пошел на высылку российских дипломатов, как это сделала Великобритания и страны ЕС. Кроме того, президент-республиканец по-прежнему не поднял вопрос с Путиным относительно данных разведки, согласно которым Москва «платила» боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство американских военнослужащих. Трамп также, уверено издание, поддерживающее Демократическую партию, не выступил против «продолжающихся попыток» России помочь ему избраться с помощью очернения основного конкурента президента-республиканца демократа Джо Байдена.

«Неудивительно, что Путин думает, что ему удастся избежать наказания за еще одну атаку с применением химического оружия», — обращает внимание издание.

«Судя по всему, у него в кармане президент США», — заключает издание.

Напомним, в администрации президента России заявили, что власти ФРГ не уведомляли российскую сторону о результатах анализов, сделанных в лаборатории бундесвера.

Со своей стороны в Госдуме РФ подчеркнули, что не удивлены заявлению специалистов лаборатории бундесвера о том, что оппозиционного блогера Алексея Навального отравили боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. По словам депутата Госдумы Алексея Журавлёва, подобные обвинения стали уже «баяном», то есть заезженной шуткой.

Ранее в этом сюжете: Симптомы у Навального не похожи на отравление «Новичком» — эксперт