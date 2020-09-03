Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM Состояние и перспективы российского авиастроения обсудят 3 сентября председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также в обсуждении примет участие индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации области.

При этом в числе обсуждаемых вопросов будут рассматриваться перспективные направления развития гидроавиации в России.

Кроме этого, также Валентина Матвиенко посетит Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, где осмотрит авиационную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил Тарасовский район, где на большой площади бушует лесной пожар.