Кемерово, , 08:30 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал решение РЖД об отмене скидки на экспортные перевозки угля в Северо-Западном направлении. Глава региона подчеркнул, что не поддерживает такую позицию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.«Несмотря на несколько этапов переговоров, которые мы вели с ОАО «РЖД» в течение года, это решение было принято в одностороннем порядке, — уточнил Цивилёв. Его слова приводит официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». — Аргумент ОАО «РЖД» о росте котировок угля в северо-западных портах лишён оснований — цена на уголь и курс доллара сейчас сопоставимы с теми, которые были в марте-апреле 2020 года. Поэтому отмена скидки в 12,8%, которую, напомню, мы считаем недостаточной, отрицательно скажется на состоянии угольной отрасли страны, которая уже полтора года находится в кризисе».Он уточнил, что кузбасские власти продолжат «последовательную работу с ОАО «РЖД» и федеральным правительством, чтобы защитить интересы людей, занятых в этих секторах экономики».«Кузбасс чужого не просит. Если кто-то считает, что наши требования не справедливы, мы ждём вас в гости — организуем экскурсию в забой и общение с горняками. Думаю, что после этого все вопросы отпадут сами собой», — заявил губернатор Кузбасса.