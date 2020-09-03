София, , 08:30 — REGNUM Почти 100 протестующих задержаны в столице Болгарии за минувшие сутки в связи с их участием в массовых беспорядках, сообщил 3 сентября заместитель директора полиции Софии Антон Златанов.

«То, что продолжалось в течение многих часов, было марафоном массовых беспорядков», — объяснил он.

Главной целью протестующих Златанов назвал увеличение напряженности в обществе. За сутки в городе пострадали более 100 полицейских, 15 из них были отправлены в больницы с резаными ранами, ожогами лица и отравлениями.

35 протестующих были задержаны утром и днём, и более 60 — в вечерние и ночные часы. Точных данных о числе пострадавших среди манифестантов представитель правоохранительного ведомства не привёл.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 56-й день. Протестующие настаивают на отставке правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. Граждане считают, что власти государства погрязли в коррупции.

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