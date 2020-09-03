Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Наибольшая для США угроза исходит от Коммунистической партии КНР. Такое мнение 3 сентября высказал американский государственный секретарь Майкл Помпео в интервью Fox News.

«Самая большая угроза исходит от Коммунистической партии Китая. (…) Коммунистическая партия наращивает свои вооружённые силы и проникла в США способами, которых никогда не было у России», — сказал он.

Кроме этого, госсекретарь США заявил, что из-за Китая страны лишилась десятков тысяч рабочих мест и что, по мнению Помпео, в настоящее время весь мир пострадал от «уханького вируса».

«Китайская коммунистическая партия имела шанс рассказать миру, что происходит, но они скрыли это. Жизни и благосостояние миллиардов людей по всему миру были разрушены», — также заявил он и указал, что президент США Дональд Трамп, в случае его переизбрания на новый срок в данной должности, «не позволит этому продолжаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское министерство внутренней безопасности подготовило доклад, согласно которому Россия якобы пытается распространять дезинформацию о психическом здоровье кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.