Тбилиси, , 08:22 — REGNUM Извинения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не смогут загладить предательство, совершённое им и его командой, и избиратели покажут это своим голосованием на выборах. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он прокомментировал публичное выступление бывшего грузинского лидера, где тот извиняется за свои «ошибки» и обещает вернуться.

«Они совершили предательство и предательство извинениями, конечно, не загладить. Соответственно, Михаил Саакашвили получит на этих выборах строжайший ответ на эти извинения и тем более за свои преступления», — сказал Кобахидзе.

Секретарь партии отметил, что экс-президент решил извиниться за свои преступления через много лет после их совершения и это совпало с приближением выборов в Грузии. По мнению Кобахидзе, основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) на них получит менее 10%.

Стоит отметить, что, согласно данным социологических опросов, ЕНД уступает по популярности правящей партии «Грузинская мета», но имеет самый высокий рейтинг среди оппозиционных политических сил. На парламентских выборах в 2016 году «Единое национальное движение» получило 27%.