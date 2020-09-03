Аддис-Абеба, , 08:31 — REGNUM Правительство США сократило финансовую помощь Эфиопии на $100 млн в связи с продолжающимся спором о строительстве плотины на реке Нил. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе США.

«Будет затронуто приблизительно до $100 млн, из которых $26 млн — это финансирование, которое истекает в конце этого [финансового года]», — сказал источник корреспонденту Reuters.

Этот шаг, скорее всего, будет рассматриваться экспертами как наказание президента США Дональда Трампа правительству Эфиопии за то, что в стране отвергли возглавляемые США посреднические переговоры с Египтом и Суданом.

Чиновник Госдепартамента США заявил Financial Times, что это решение было временным.

«Решение временно приостановить определенную помощь Эфиопии отражает нашу озабоченность по поводу одностороннего решения Эфиопии начать заполнение плотины до достижения соглашения и принятия всех необходимых мер безопасности плотины», — сказал чиновник.

Напомним, что ранее в Эфиопии утверждали, что США были предвзяты и на переговорах выступили в поддержку Египта.

Сокращение помощи произошло немногим более чем через месяц после того, как в Эфиопии объявили о начале заполнения водой плотины Возрождения.

Правительство премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда утверждало, что Эфиопия имела полное право построить плотину для удовлетворения своих энергетических потребностей. Тем не менее Египет, водоснабжение которого полагается на Нил более чем на 90%, опасается, что плотина усугубит существующую нехватку пресной воды.

Посол Эфиопии в США сказал Financial Times, что он надеется, что США изменят своё мнение по поводу сокращения финансовой помощи.

«Мы попросили их пересмотреть своё решение и ждём. Мы надеемся, что 117 лет дипломатических отношений не будут омрачены из-за вопроса, не связанного с двумя странами», — сказал Фицум Арега.