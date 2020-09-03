Аддис-Абеба, 3 сентября 2020, 08:31 — REGNUM Правительство США сократило финансовую помощь Эфиопии на $100 млн в связи с продолжающимся спором о строительстве плотины на реке Нил. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе США.
Этот шаг, скорее всего, будет рассматриваться экспертами как наказание президента США Дональда Трампа правительству Эфиопии за то, что в стране отвергли возглавляемые США посреднические переговоры с Египтом и Суданом.
Чиновник Госдепартамента США заявил Financial Times, что это решение было временным.
Напомним, что ранее в Эфиопии утверждали, что США были предвзяты и на переговорах выступили в поддержку Египта.
Сокращение помощи произошло немногим более чем через месяц после того, как в Эфиопии объявили о начале заполнения водой плотины Возрождения.
Правительство премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда утверждало, что Эфиопия имела полное право построить плотину для удовлетворения своих энергетических потребностей. Тем не менее Египет, водоснабжение которого полагается на Нил более чем на 90%, опасается, что плотина усугубит существующую нехватку пресной воды.
Посол Эфиопии в США сказал Financial Times, что он надеется, что США изменят своё мнение по поводу сокращения финансовой помощи.