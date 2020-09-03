В России и других странах проходят праздничные мероприятия по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны и победы Советского Союза над Японией.

В городах России планируется возложение цветов к памятникам, будет открыто несколько стел. Также по всей стране пройдет «Диктант Победы», — акция посвящена проверке знаний о событиях Великой Отечественной войны.

Вторая мировая война длилась 6 лет, в ней участвовало 80% населения планеты. Война привела к гибели 60−65 млн человек.

Акт о капитуляции Японии, ознаменовавший окончание самого крупного военного конфликта в истории человечества, был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури». Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября было объявлено Днём Победы над Японией.