В Новосибирске увековечили труд медиков во время войны
В Новосибирске на территории городской клинической больницы № 1 установили памятник медикам эвакуационного госпиталя № 2492. Эвакуационный госпиталь № 2492 открылся в Новосибирске в первые месяцы войны. Он принимал раненых в течение двух с половиной лет — до декабря 1943 года. Через него прошли более 36 тысяч бойцов Красной армии.
В Новосибирске в День окончания войны возложили цветы к Вечному огню
В Новосибирске сегодня, в День окончания Второй мировой войны, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители органов власти области и города, представители ветеранских и общественных организаций возложили цветы на мемориальном ансамбле «Монумент Славы».
День окончания Второй мировой войны в Забайкалье отметили митингом
По случаю отмечаемого сегодня, 3 сентября, дня окончания Второй мировой войны, на мемориале боевой и трудовой славы в Чите прошёл митинг. Отдать дань памяти героям пришли жители города, ветераны, представители городских и краевых властей, юнармейцы поста №1, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
К ветеранам обратился исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Андрей Кефер:
«Советские воины совместно с союзниками ценою собственных жизней предотвратили тот ужасный кошмар, который мог погубить не только нашу страну, но и все человечество. 175 тысяч забайкальцев защищали Родину от фашистов. Около 70 тысяч погибли, пропали без вести, умерли от ран в госпиталях. Наши с вами деды, прадеды, бабушки и прабабушки принимали участие в крупнейших сражениях Второй мировой. 68 коренных забайкальцев стали Героями Советского Союза…».
Губернатор Лениниградской области примет участие в акции к 75-летию Победы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в торжественной акции «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
В Комсомольске-на-Амуре возложили цветы к потухшему Вечному огню
В Комсомольске-на-Амуре 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, торжественное возложение цветов прошло на Мемориальном комплексе землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, к потухшему Вечному огню.
Омичи почтили память павших во Второй мировой войне минутой молчания
В Омской области 3 сентября проходят мероприятия, посвящённые 75-летию со дня окончания Второй мировой войны.
В Камчатском крае пройдет митинг к 75-летию окончания Второй мировой войны
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов примет участие в торжественном митинге в честь 75-летия окончания Второй Мировой войны и завершения Курильской десантной операции. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации края.
Врио главы Коми откроет в Сыктывкаре сквер Герою Советского Союза
Врио главы республики Коми Владимир Уйба откроет 3 сентября в Сыктывкаре сквер Герою Советского Союза Николаю Васильевичу Оплеснину, который погиб во время Великой Отечественной войны. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации республики.
В Хабаровске окончание Второй мировой войны отметят световым шоу и салютом
В Хабаровске в честь 75-летие окончания Второй мировой войны 3 сентября состоится двухчасовое световое шоу и праздничный салют из 30 залпов.
«Нормальных людей учат с детства не врать»: о фальсификации истории
По случаю отмечаемого сегодня, 3 сентября, окончания Второй мировой войны исполнительный директор Фонда «История Отечества», председатель правления, член Президиума Ассоциации «Российское историческое общество» Константин Могилевский в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM напомнил, что попытки фальсификации истории того периода продолжаются до сих пор и им необходимо противостоять:
«Фальсификация истории недопустима потому, что нормальных людей учат с детства не врать другим людям. Вот основная теория, которой нужно руководствоваться. А попытки фальсифицировать историю, рассказывать, чего на самом деле не было, что часто было наоборот, они направлены на решение прикладных политических задач.
Поэтому нечистоплотные политические круги в целом ряде стран в последние годы взяли на вооружение вот эту практику — навязывать людям, прежде всего своим гражданам, искаженное, фальсифицированное представление об истории, из которого следует, что наша страна, в частности, была не главной пострадавшей в ходе Второй мировой войны, не у нас погибло 27 000 000 человек!».
В Ульяновске в доме творчества детей и молодёжи состоится детский фестиваль моделей военной техники.
В Бурятии отметили 75-летие Победы во Второй мировой войны
В столице Бурятии Улан-Удэ состоялась акция «Цветы памяти» в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, акция посвящена памяти всех, кто сражался и погиб за Победу.
Володин: «Мы должны помнить, какой ценой досталась Победа»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал помнить, какой ценой досталась Победа во Второй мировой войне.
В Томской области почтили память павших во Второй мировой войне
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель Законодательной думы региона Оксана Козловская, мэр Томска Иван Кляйн, председатель гордумы Сергей Панов возложили цветы к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду.
Подвигу победителей и благодарной памяти потомков нет срока давности: Шойгу
Участникам Всероссийского патриотического слёта «ОстроVa-2020» на Сахалине 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны зачитали обращение министра обороны Сергея Шойгу.
Когда пытаются переписать историю, наш долг — сберечь память: глава Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей с годовщиной окончания Второй мировой войны:
«Сейчас, когда есть попытки переписать мировую историю, наш долг в том, чтобы сберечь и приумножать вечную память защитников Отечества, передать новым поколениям всю правду о трагической войне».
Глава Китая Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны.«Готов работать вместе с вами над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью. Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание».
Искажать смысл и название Дня Победы над Японией недопустимо!
Министерства и ведомства, а также депутатский корпус партии «Единая Россия» продолжают сопротивляться, придумав победному дню безликое название «День окончания Второй мировой войны».
В Хабаровске 3 сентября перед штабом ВВО открыли памятник Георгию Жукову
В Хабаровске в День 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне чествовали ветеранов, прошло несколько торжественных и памятных мероприятий. Врио губернатора Михаил Дегтярёв поздравил всех с праздником, отметив, что в Великой Победе есть весомый вклад дальневосточников.
Невероятный героизм нашего народа остановил машину смерти: глава Сахалина
Очень важно, что в год 75-летия со Дня окончания второй мировой войны удалось добиться, что бы 3 сентября стало Днём воинской славы России, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, поздравляя жителей с праздников.
В омских школах провели «Уроки Второй мировой»
В школах города Омска в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы провели «Уроки Второй мировой».
Победа над Японией утвердила позиции нашей державы в АТР: глава Колымы
Регионы Дальнего Востока 3 сентября первыми в стране митингами и акциями начали отмечать День окончания Второй мировой войны. Губернатор Колымы Сергей Носов поздравил жителей с 75-й годовщиной, в школах прошли памятные мероприятия
Победа над Японией утвердила позиции нашей державы в АТР: глава Колымы
«Моральным долгом патриотической общественности является не только ежегодное празднование 3 сентября Дня Победы над Японией, но и убеждение отечественных законодателей в необходимости преодоления разрыва слова и дела, в переходе к реализации конституционных требований, защите исторической правды и замене нейтрального названия «День окончания Второй мировой войны», подлинным, — «3 сентября — День Победы над Японией».
Россия не стыдится своих побед!»
Во Второй мировой войне на всех фронтах воевали более 200 тысяч приморцев
Губернатор Приморья Олег Кожемяко 3 сентября возложил цветы к братской могиле моряков Тихоокеанского флота в Гайдамакском сквере Владивостока.
На нескольких площадках в Ульяновске будет организована виртуальная выставка военной техники с технологией дополненной реальности. Акция пройдёт у входа в парк Победа, на площадях перед автомобильным заводом, железнодорожным вокзалом и 50-летия Победы.
3 сентября в Ульяновске состоится праздничный митинг в рамках всероссийской акции «Дальневосточная Победа». В память о тех, кто сражался за мир на Дальнем Востоке, в воду будут спущены живые цветы и венки, перевязанные красно-желто-белой лентой. Также на 74 площадках желающие напишут «Диктант Победы».