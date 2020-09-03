Пекин, , 07:28 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо отменить введенные ограничения на работу китайских дипломатов на территории страны, заявили представители посольства Китая в США, сообщает пресс-служба дипмиссии.

«Под предлогом принципа взаимности США ввели очередные необоснованные ограничения и создали препятствие для китайского дипломатического и консульского персонала», — говорится в сообщении.

По мнению китайских дипломатов, действия Госдепа США грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Также Китай обвинил Соединенные Штаты в непоследовательности, так как их действия противоречат американским ценностям открытости и свободы.

В связи с этим Пекин требует снять ограничения и оказывать содействие китайским дипломатам при исполнении обязанностей на территории Соединенных Штатов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайским дипломатам будет запрещено посещать университетские кампусы и встречаться с представителями властей без разрешения от американского Госдепа. Также разрешение требуется для проведения культурных мероприятий численностью более 50 человек.