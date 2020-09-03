Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Силовое вмешательство России в ситуацию в Белоруссии спровоцирует ухудшение американо-российских отношений, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в рамках видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла.

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Он подчеркнул, что, если в Москве считают, что отношение в течение четырех последних лет были тяжелыми, то они могут еще больше ухудшиться.

Кент также отметил, что не Россия, а ОБСЕ должна, по мнению американских властей, быть посредником между руководством и оппозицией Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, госдепартамент рассчитывает, что кандидат на должность посла США в Белоруссии Джули Фишер приступит к своим обязанностям сразу после одобрения американским Сенатом.

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