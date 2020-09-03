Тегеран, , 08:08 — REGNUM сентября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи подчеркнул, что государства-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) больше не признают США стороной международно признанной сделки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 сентября.

«Партнеры Ирана по СВПД не признают США в качестве участвующей стороны и не считают эту страну вправе использовать механизмы ядерной сделки или положения резолюции 2231», — заявил Арагчи. Он также отметил: «Сближение между участниками послало миру важный сигнал о позиции членов ядерной сделки».

Аракчи прибыл в Вену и провел несколько двусторонних встреч, а также запланировал переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси.

Ранее иранский дипломат заявил, что в связи с одновременными попытками США восстановить предыдущие резолюции ООН по уничтожению ядерной сделки заседание Совместной комиссии приобретает особое значение.