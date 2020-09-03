Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Доклад, согласно которому Россия якобы пытается распространять дезинформацию о психическом здоровье кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, подготовило американское министерство внутренней безопасности, передает телеканал ABC News со ссылкой на текст документа.

Джо Байден Gage Skidmore

По версии ведомства, целью этой деятельности является влияние на президентские выборы в Соединенных Штатах посредством «очернения кандидатов».

В документе также упоминаются попытки Ирана и Китая осуждать действия американского президента Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Дональд Трамп написал, что Джо Байден является «человеком с низким IQ».

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