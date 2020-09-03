Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Сделку на сумму $248 млн по продаже Испании 100 ракет класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120C AMRAAM одобрил госдепартамент США, сообщается на сайте управления по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

Ракета AIM-120C AMRAAM Defense.gov

В контракт, помимо ракет, входят система наведения и сопутствующее оборудование.

Также госдеп согласовал продажу Франции на сумму $350 млн четырех турбореактивных двигателей и сопутствующего оборудования к ним для военно-транспортных самолетов С-130 Hercules.

Теперь Конгресс США должен будет в течение 30 дней принять решение о согласовании этих двух сделок.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в США была одобрена продажа 90 многофункциональных истребителей F-16 на сумму $62 млрд. Получателями указанных самолетов должны стать Тайвань и Марокко.

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