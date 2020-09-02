2 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Последние годы Кремль явно стремился к переговорам с США и Западом, в первую очередь считая проблемы с соседями следствием недоговоренностей с основными мировыми игроками. Но из разу в раз приходится убеждаться в том, что основным катализатором международных осложнений России являются напряжённые отношения с соседями.

Авигдор Эскин, , 22:44 — REGNUM Жесткая полемика разгорелась неожиданно на электронных страницах влиятельного издания Politico по российскому направлению внешней политики.

Рулетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Шестого августа вышел текст открытого воззвания сотни влиятельнейших американских дипломатов в прошлом и экспертов с призывом пересмотреть отношения с Россией. Текст составлен в духе традиционного в недавнем прошлом для Вашингтона прагматизма и с немалым затруднением видеть и понимать чаяния и нужны других. Тем не менее в документе мы находим перечень причин, по которым США следовало бы проводить более гибкую политику в отношении Москвы. Там и необходимость совместно контролировать ядерное вооружение, и работа по сохранению климата, и сбалансированное сдерживание Китая.

Обращение подписано бывшим Госсекретарем Шульцем, бывшим министром обороны Вильямом Перри. Особый вес имеют подписи отвечавшей за российское направление в Совете Безопасности Фионы Хилл и ряда бывших послов в России.

Прошло чуть меньше месяца, и в том же издании появился призыв не делать шагов в направлении нормализации с Россией. То есть разговаривать можно, но очень жестко и с позиции силы. Дипломатические усилия не требуются. Главное — укрепление НАТО и поддержка оппозиции внутри России. По их версии, диалог с Москвой должен включать переговоры с оппозиционными силами.

Этот документ подписан уже не гражданами США, за редким исключением, а некоторыми бывшими лидерами стран Восточной Европы и СССР. Пару дней спустя после призыва к пересмотру стратегии появилось хилое обращение с деятелями второго разряда против инициативы ста. Но попыткой нанесения серьезного ответного удара можно считать именно новое обращение, о котором мы и ведем речь.

Там бывший президент Латвии Вика-Фрайберга с коллегой из Литвы Валдасом Адамкусом и польским президентом Александром Квасневским. Солидный список, включающий других бывших первых лиц, из трех дюжин представителей Украины, Прибалтики, Грузии, Польши.

Дэйвид Крамер Mccaininstitute.org

Письмо составлено Дэйвидом Крамером, бывшим помощником государственного секретаря по вопросам демократии. Факт его координационного участия наводит на размышления о том, что второе обращение — это информационный бой в ходе предвыборной кампании за сохранение гегемонии фанатичного подхода команды Обамы в отношении России.

Однако мы не располагаем никакой информацией о том, что речь идет о некоем «проекте» четы Клинтонов или их приятелей. Желание высказаться в подобном духе со стороны лидеров упомянутых стран Восточной Европы и бывшего СССР представляется вполне органичной. Более того, мы вовсе не можем исключать возможности, что инициатива исходила от польских политиков, например. Куда более естественным видится обращение польских политиков, например, к своим друзьям в Вашингтоне, чтобы ответить на письмо в поддержку пересмотра политики США в отношении Москвы.

Так или иначе можно говорить о полнейшей схожести интересов лютого антироссийского крыла Демократической партии со злопыхающими бывшими лидерами бывших стран СССР с нынешними странами Восточной Европы. Не случайно, что видные и даже выдающиеся политики прошлого в США призывают к реализму, а лидеры бывших стран советского блока ведут яростную кампанию против Москвы.

Вот уже не первый год в России спорят о том, в чем главная причина ее внешнеполитических проблем?

Одни говорят, что злая воля США и Запада ведут мир к «контролируемому хаосу», а главная цель злонравных — ослабить Россию путем санкций и натравливания на нее ближайших соседей. Иными словами, американцы проникают в бывшие страны и СССР, и Восточной Европы и руководят процессом отторжения их от бывшего главного союзника — от Москвы.

Ян Микеш. Варшавский договор — щит социализма. 1972

Другие говорят, что дурная атмосфера между Россией и ее бывшими союзниками является сама первопричиной неурядиц последних лет. Не будь конфликтов и противостояния в приграничных районах, отношения с США и Европой не достигли бы самой худшей отметки со времен холодной войны. Согласно этому образу воззрения на происходящее, причину надо искать в отношениях, и заняться надо ими в первую очередь.

Простым фактом является то, что представляющие немалую численную силу страны Варшавского договора и бывшие республики СССР толкают международное сообщество на конфронтацию с Москвой в стиле холодной войны. Запад и США выступают здесь в роли «Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обмарываться рад!». Несомненно, есть на Западе немало людей, использующих российскую тему для продвижения своей повестки дня на внутреннем фронте. Однако первичная инициатива исходит от активных игроков в собственно приграничной зоне, как то Саакашвили, Порошенко, лидеры Прибалтики, Польши и Болгарии.

Именно это имел в виду бывший президент Армении Роберт Кочарян, призвавший Россию, в своем недавнем интервью РБК, к более активному и умелому использованию «мягкой силы». Успех политики зависит от искусства применения всех видов силы, но первоочередной задачей является мудрое целеполагание.

Роберт Кочарян Limegirl

Куда направить усилия и в какой очередности — вот в чем вопрос?

Последние годы Кремль явно стремился к переговорам с США и Западом, в первую очередь считая проблемы с соседями следствием недоговоренностей с основными мировыми игроками. Но из разу в раз приходится убеждаться в том, что основным катализатором международных осложнений России являются напряжённые отношения с теми соседями, которые, к примеру, подписали драматическое воззвание против нового американо-российского детанта.

В этом контексте стоит прислушаться к совету Кочаряна. Россия на самом деле выиграла бы от умелого применения мягкой силы в своей округе. Это пошло бы на благо и всем ее соседям. Чтобы бывшие союзники стали друзьями в будущем.

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