Токио, , 20:35 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга объявил о своей кандидатуре на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и пообещал продолжать экономическую политику Синдзо Абэ, сообщает агентство Kyodo.

Ёсихидэ Суга (первый справа) Kantei.go.jp

Напомним, Синдзо Абэ, являвшийся премьер-министром Японии и одновременно лидером правящей партии, объявил об отставке в связи с болезнью 28 августа.

Предвыборная гонка официально начнется 8 сентября. Нового президента партии изберут на совместном пленарном заседании членов партии ЛДП, которое состоится 14 сентября.

16 сентября правящая и основная оппозиционная партии Японии проведут внеочередное заседание парламента и изберут нового премьер-министра. Новый кабинет министров, как ожидается, будет сформирован в тот же день.

Новый президент ЛДП, вероятнее всего, станет и премьер-министром Японии, поскольку члены правящей партии занимают более половины всех мест в палате представителей Японии. Срок полномочий нового лидера ЛДП продлится до сентября 2021 года. Именно тогда истёк бы срок Синдзо Абэ.

На пресс-конференции 2 сентября Ёсихидэ Суга отметил, что из-за пандемии коронавируса Япония столкнулась с «национальным кризисом, которому не было равных». Кандидат пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции и восстановить экономику.

Ёсихидэ Суга, заручившийся поддержкой партийного большинства и фактически являвшийся правой рукой Синдзо Абэ, оказался основным кандидатом на пост президента ЛДП и премьер-министра Японии.

В случае победы на выборах премьер-министра Суга пообещал продолжить «абэномику» — специфическую экономическую политику Синдзо Абэ. «Абэномика» направлена на стимулирование стагнирующей экономики Японии, и ее основным методом является девальвация иены путём удвоения денежной массы внутри страны. Эта стратегия вызывает много критики со стороны международных экспертов в области экономики.

Кроме того, кандидат заявил, что не изменит позицию в отношении территориального конфликта с Россией.

Суга также продолжит попытки разрешения конфликта с Северной Кореей, связанного с похищением японцев в 1970-х и 1980-х годах.

Соперниками Ёсихидэ Суги являются экс-министр иностранных дел Фумио Кисида и экс-министр обороны Сигэру Исиба. Однако их шансы на победу оценивают как невысокие.

Правящая партия решила сократить число участников голосования. Хотя ЛДП насчитывает около 1,08 млн членов по всей стране, проголосовать смогут только 535 человек: 394 депутата и 141 делегат от местных отделений.

Главные члены ЛДП мотивировали своё решение тем, что голосование необходимо провести как можно скорее, чтобы не создавать политического вакуума. Таким образом, Ёсихидэ Суга получит преимущество при голосовании, а Сигэру Исиба, пользующийся широкой поддержкой в обществе, наоборот, теряет шанс занять место Абэ.

Опрос агентства Kyodo показал, что 34,3% опрошенных предпочитают кандидатуру Исибы на пост премьер-министра, Сугу поддерживают 14,3%, а Кисиду —7,5%.