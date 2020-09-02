Тирасполь, , 19:29 — REGNUM За 30 лет независимости Приднестровская Молдавская Республика прошла огромный путь борьбы за сохранение суверенитета и международное признание. Такое мнение ИА REGNUM высказал завкафедрой политологии и политического управления Приднестровского государственного университета Илья Галинский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 2 сентября в Тирасполе по случаю тридцатилетия независимости Приднестровья прошел ряд праздничных мероприятий, в том числе военный парад.

«Создавая свое государство с нуля, приднестровский народ сумел за эти годы построить прочную государственную конструкцию со всем необходимым набором государственно-политических институтов, обеспечивающих полноценную жизнь своему социуму, начиная с Парламента (Верховного Совета) и кончая Уполномоченным по правам человека», — отметил политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что в условиях непризнания, постоянных угроз и перманентных блокад, во враждебно настроенном окружении, строительство и совершенствование собственного государства оказалось весьма сложным и трудным делом. «Однако приднестровский народ сумел реализовать свои максимы, несмотря на все трудности и мрачные прогнозы его оппонентов», — добавил он.

По словам Галинского, главное то, что Приднестровье сегодня является не каким-то закрытым анклавом, а государством, которое «живет по своим законам, выпускает широкий набор промышленных товаров, выращивает сельскохозяйственную продукцию, обучает и воспитывает молодое поколение в школах, колледжах и университетах Республики, все больше встраивается в мировое сообщество государств, несмотря на официальное его непризнание».

При этом эксперт признал, что далеко не все проблемы внутреннего обеспечения и развития Приднестровья решены, в том числе из-за враждебного окружения, в котором оно существует. Тем не менее, продолжил Галинский, народ и власти всеми силами пытаются нейтрализовать этот недружественный фактор, который часто оказывает решающее воздействие на выбор приднестровцем своей дальнейшей судьбы.

«Речь идет о факторе убытия населения. И это очень серьезная проблема для властей Приднестровья. С каждым годом население Приднестровья сокращается, несмотря на принятие ряда мер для стабилизации ситуации. А с сокращением населения как грибы появляются другие связанные с ним проблемы», — отметил политолог.

Галинский также подчеркнул, что, каждый гражданин Приднестровья знает, что его страна легитимна и признана народом, но не признана мировым сообществом. «При этом каждый живет с мыслью о том, что рано или поздно его государство будет международно признано. А как иначе, ведь 30 лет долгого существования — это демонстрация его состоятельности, живучести, возможностей», — добавил он.

«К сожалению, пока Приднестровью не удалось добиться реализации главной национальной идеи, а именно воссоединения со своей альма-матер — Россией. Хотя все, что для этого надо, приднестровской стороной было сделано. Дело за Россией. Приднестровцы верят, что в ближайшее время произойдет корректировка внешней политики России, и вслед за Абхазией и Южной Осетией наступит очередь признания и Приднестровья, а там и до воссоединения с Россией недалеко. Как известно, воля народа — закон», — подчеркнул Галинский.

По мнению эксперта, еще одной проблемой является то, что консенсус, который бы позволил разрешить молдо-приднестровский конфликт, весьма далек от достижения.

«Увы, урегулирование конфликта — дело не только Приднестровья, но и Молдавии. В свою очередь, длящийся много-много лет переговорный процесс демонстрирует нам, что единственным вариантом выхода из данной конфликтной ситуации является цивилизованный развод Молдавии и Приднестровья, взаимное признание друг друга и установление нормальных добрососедских отношений», — подытожил Илья Галинский.