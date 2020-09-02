Берлин, , 19:00 — REGNUM Санкции могут быть введены Германией в отношении России из-за «отравления» блогера Алексея Навального, сообщили 2 сентября в пресс-службе правящего в ФРГ блока ХДС/ХСС.

Позицию блока изложил Юрген Хардт — внешнеполитический эксперт ХДС/ХСС:

«Германия вместе с другими государствами Евросоюза должна выработать в отношении России единую позицию, которая не исключает дальнейших санкционных шагов».

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Напомним, вопрос новых санкций в отношении России — теперь «из-за Навального» — приобрёл актуальность в связи с сегодняшним внезапным заявлением официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Германский представитель заявил (официально не уведомив Москву), что Берлин получил доказательства отравления Навального «ядом из группы «Новичок». Такие данные, по его словам, получены лабораторией Бундесвера — вооружённых сил ФРГ.

Оказывается, Charite, где Навального обследуют, при этом не предоставляя Москве официальных и точных данных о результатах, направила пробы в лабораторию Бундесвера, а та нашла в крови блогера следы вещества «из группы «Новичок».

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