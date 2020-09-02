Берлин, , 18:46 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Российской Федерации ответить на те вопросы, которые германская сторона задает в связи с тем, что российский оппозиционный блогер Алексей Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок». Соответствующее заявление она сделала сегодня, 2 сентября.

Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Меркель рассказала, что в клинике «Шарите» работали военные токсикологи. Она утверждает, что специалисты лаборатории бундесвера пришла к ясному и однозначному выводу — Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

«Отравление» Навального Меркель назвала «преступлением против основных ценностей». Глава германского правительства считает, что кто-то пытался «закрыть Навальному рот», видимо, имея в виду его так называемые «антикоррупционные» расследования и оппозиционную деятельность.

«Навальный стал жертвой преступления, ждем от Москвы объяснения по ситуации, правительство России может и должно ответить на эти вопросы», — сказал Меркель.

Всё это как две капли воды напоминает заявление теперь уже бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая также требовала от России ответа на обвинения в том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были якобы отравлены в английском городе Солсбери нервнопаралитическим ядом «Новичок».

При этом до сих пор по делу Скрипалей российской стороне так и не было предоставлено никаких реальных доказательств.

Российские эксперты уже указали на всю абсурдность заявлений германской стороны о том, что Навальный якобы был отравлен «Новичком».