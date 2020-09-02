Севастополь, 2 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Средства для решения проблемы по водоснабжению Севастополя будут выделены, сообщили 2 сентября в пресс-службе администрации президента РФ.
Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
Глава Севастополя проинформировал главу государства о проблеме с водоснабжением, которая ярко проявилась в связи с засушливым сезоном, и попросил выделить федеральные средства в помощь.
Глава государства назвал описанную губернатором проблему «очень важной».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин провёл переговоры с Развожаевым в режиме видеоконференции.
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