Белград, , 16:42 — REGNUM В посольстве Сербии в Подгорице заявили, что результаты выборов в Черногории являются показателями братства, дружбы и близости с Белградом. Они также отметили, что ожидают значительного улучшения отношений двух государств, передает сербское новостное агентство RTS 2 сентября.

Кроме того, в посольстве было подчёркнуто, что Сербия никоим образом не вмешивалась в избирательный процесс, уважая суверенитет Черногории и суверенное право ее граждан на свободное и демократичное волеизъявление.

В посольстве Сербии дали высокую оценку предварительным выводам комиссии наблюдателей на парламентских выборах в Черногории, а также мирной атмосфере при голосовании.

Посольство Сербии поздравило всех участников выборов с достигнутыми результатами. «Мы считаем, что эти результаты выборов являются показателем братства, дружбы и близости наших государств, и мы ожидаем значительного улучшения отношений Черногории и Сербии», — заявили официальные лица Посольства Сербии.

Они также отметили, что активность избирателей, несмотря на опасность коронавируса, сильную жару и некоторые замечания наблюдателей, была впечатляющей. Всё это, по их словам, говорит о том, насколько велика тяга черногорских граждан к изменениям в их стране.

Напомним, что 30 августа в Черногории прошли парламентские выборы, на которых победу одержала коалиция оппозиционных партий.