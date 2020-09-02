Париж, , 16:41 — REGNUM В среду, 2 сентября, специальная комиссия Национального собрания Франции одобрила доклад, посвященный «устранению препятствий, мешающих осуществлению независимой судебной власти». Документ будет опубликован через несколько дней, сообщает Le Figaro.

Комиссия, во главе которой стоит депутат от партии «Непокоренная Франция» Юго Берналиси, представит в парламенте около 40 рекомендаций, которые органы исполнительной власти должны принять на рассмотрение. Среди наиболее важных предложений — назначение судей и прокуроров с одобрения независимого Высшего совета магистратуры. Такую реформу уже выдвигали бывший президент Франции Франсуа Олланд и нынешний глава государства Эммануэль Макрон.

На практике с 2012 года судьи и прокуроры назначаются только с согласия Высшего совета магистратуры, однако в теории исполнительная власть может проигнорировать решение этого органа.