Кемерово, , 15:25 — REGNUM В Кемеровской области 55-летнему бывшему главе администрации Гурьевского городского поселения предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» — ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с июня по декабрь 2019 года он из корыстных побуждений заключил от имени администрации договор аренды автомобиля родственника, который предназначался якобы для служебных поездок персонала. В действительности же использовал машину в личных целях. Ущерб бюджету города оценивается в 245 тысяч рублей.

«Со следствием обвиняемый не сотрудничает, вину не признает. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи установливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.