Киев, 2 сентября 2020, 15:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский будет принимать решение о дальнейшей работе заместителя главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина. Об этом заявил глава делегации, бывший президент Украины Леонид Кравчук 2 сентября в эфире телеканала «Эспрессо».
Политик отметил, что высказывания Фокина о способах урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе являются его личным мнением, а свою позицию он не согласовывал с членами делегации.
Он добавил, что решение о дальнейшей работе Фокина в составе ТКГ будет принимать Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что заместителя главы украинской делегации в ТКГ хотят пригласить в парламент для дачи объяснений.
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