Киев, , 15:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский будет принимать решение о дальнейшей работе заместителя главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина. Об этом заявил глава делегации, бывший президент Украины Леонид Кравчук 2 сентября в эфире телеканала «Эспрессо».

Политик отметил, что высказывания Фокина о способах урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе являются его личным мнением, а свою позицию он не согласовывал с членами делегации.

«Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не соответствует, допустим, закону… то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ», — прокомментировал Кравчук.

Он добавил, что решение о дальнейшей работе Фокина в составе ТКГ будет принимать Зеленский.

«Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что заместителя главы украинской делегации в ТКГ хотят пригласить в парламент для дачи объяснений.

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