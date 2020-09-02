Москва, , 15:10 — REGNUM Указ о распространении выплат к 75-летнему юбилею Победы СССР над нацизмом на участников борьбы с бандитским подпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине подписал президент России Владимир Путин. Об этом 2 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да», — заявил он в ответ на вопрос о том, подписал ли президент РФ соответствующий указ.

При этом ранее глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн на своей странице в соцсети Twitter сообщил про обращение главы СВР Сергея Нарышкина и руководителей других силовых ведомств страны к президенту России с просьбой о распространении данных выплат на вышеуказанную категорию участников Великой Отечественной войны.

Также глава комитета Госдумы по информационной политике обнародовал копию данного указа президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» рассказал о книгах и фильмах о Великой Отечественной войне, с которыми нужно ознакомиться школьникам и студентам.