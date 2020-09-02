Москва, , 14:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшие дни участвовать в мемориальных мероприятиях в память о жертвах теракта, совершенного в школе №1 города Беслана 1 сентября 2004 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин на встрече с жителями Беслана, пострадавшими во время теракта 1–3 сентября 2004 года Kremlin.ru

«Нет, у президента не предусмотрено участие в каких-то мероприятиях мемориальных по Беслану», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что память о Беслане хранится в сердце президента, «она будет всегда, как и у любого гражданина России».

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в школе №1 города был совершен 1 сентября 2004 года. Группа террористов захватила в заложники около тысячи человек, в том числе детей, учителей и родителей. Почти три дня они удерживали их в спортзале школы, после чего силовики начали штурм здания.

В результате теракта погибли и позже скончались от ранений 334 заложника, в том числе 186 детей. Были ранены 728 мирных жителей и 55 силовиков.

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