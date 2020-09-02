Минск, , 14:25 — REGNUM Член президиума Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии, бывший министр культуры и посол в целом ряде стран Евросоюза Павел Латушко в ночь на среду уехал в Польшу. Об этом сообщают белорусские государственные и оппозиционные СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

Информацию о бегстве оппозиционера распространили белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на свои источники, а русофобское оппозиционное издание «Наша нива» — со ссылкой на самого Латушко.

Неясно, как именно оппозиционер сбежал в соседнюю страну Евросоюза, въезд в которую из-за пандемии ограничен.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Накануне, 1 сентября Александр Лукашенко заявил пулу пропагандистов о возможности привлечения Павла Латушко к уголовной ответственности. В отношении членов Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии возбуждено уголовное дело с обвинением в попытке незаконного захвата власти.

Читайте на эту тему: Дети лейтенанта Шмидта спасают Белоруссию

По словам Лукашенко, Латушко — «обычный прикорытник, сидел у этого корыта, хорошо сидел, хлебал», выпрашивал высокие чиновничьи должности — «на коленях стоял, дрожал», а в августе переметнулся на сторону противников своего благодетеля. Характеризуя в целом оппозиционный Координационный совет, Лукашенко сказал, что «когда эти урки с прикорытниками придут к власти, они порежут людей и их детей», и такая же участь ждёт всю Белоруссию.

Вероятно, после таких слов Латушко воспользовался своими связями, накопленными в бытность послом в Польше, Франции, Испании и Португалии.