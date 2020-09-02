Подгорица, , 14:12 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий осудил нападения на мусульман в черногорском городе Плевля.

«Нападение на мусульман Плевля — это нападение на каждого христианина в Плевле и на каждого гражданина Черногории. Монастырь в Плевле посвящен Святой Троице, Богу любви, и всякий, кто сеет ненависть, дистанцируется от этой Божьей Любви и Божьего благословения», — говорится в обращении митрополита.

«Акты вандалов в Плевле, направленные против исламского сообщества, являются большим человеческим позором для его преступника. Совершать такие вещи под покровом ночи, независимо от мотивов главного действующего лица, — бесчестно и трусливо», — говорится в заявлении.

«Я не могу отделаться от впечатления, что это умышленная провокация, направленная на нарушение отношений между жителями Плевли и всей Черногории на основе религиозной принадлежности. Я не буду делать преждевременных выводов, но тот факт, что некоторые инциденты остаются нераскрытыми, говорит о том, что «это не подлинная форма религиозной ненависти, нетерпимости и хулиганства, а хорошо продуманный план по повышению напряженности в связи с исходом выборов, который, к сожалению, уже дает результаты», — сказал Амфилохий.

Он призвал полицию скорее расследовать эти нападения и найти виновных, а также напомнил, что инциденты с сербскими триколорами в стране ранее мгновенно раскрывались силами правоохранительных органов.