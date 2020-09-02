Киев, , 14:04 — REGNUM На народного депутата из группы «За будущее» Антона Полякова, ранее скандально покинувшему фракцию «Слуга народа», действительно напали на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева ранним утром 2 сентября.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, а также на информацию пресс-службы полиции Киева.

В частности, полиция сообщает об открытии официального производства о противоправных действиях в отношении народного избранника по ч.1 ст. 125 уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). По данным УП, речь идет о Полякове.

СМи отмечают, что по предварительным данным, речь идет о бытовом конфликте. Так, депутат со своим обидчиком, который был на машине, не поделили дорогу. Для оказания медицинской помощи Поляков самостоятельно обратился в травмпункт.

ИА REGNUM напоминает, что Поляков был первым депутатом Рады этого созыва, который со скандалом покинул фракцию «Слуга народа» и в дальнейшем всегда действовал вопреки интересам президентского большинства. На тот момент руководитель офиса президента Андрей Богдан заявил прессе, что Поляков отчислен «из-за нарушений договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам».