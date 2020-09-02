Брюссель, , 14:20 — REGNUM Решение о том, что список из десяти государств, с которыми странам-участницами Европейского союза разрешено открыть границы, не будет изменён, приняли послы 27 стран ЕС, при этом в него не входят Россия и США. Об этом 2 сентября сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе.

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"На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений», — приводит его слова ТАСС.

Также известно, что в данный список входят Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея и Япония.

Кроме того, в список «условно» включён Китай, так как, несмотря на то, что он соответствует эпидемиологическим критериям для открытия границ, Пекин не торопится с открытием границы с Евросоюзом, чем не выполняется базовый принцип взаимности. В результате Совет ЕС пока тоже не даёт разрешения своим гражданам на поездки в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский авиационные компании потеряли за первое полугодие текущего года от пассажирских перевозок 121 млрд рублей.