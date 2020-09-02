Подгорица, 2 сентября 2020, 13:47 — REGNUM Черногория уже входит в НАТО, с пути в Евросоюз она тоже никуда не сойдёт, на этом фоне заявления представителей Еврокомиссии о возможном «просербском и прорусском правительстве» Черногории — лишь очередное русофобское нагнетание, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 сентября.
Как сообщалось ранее, представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что результаты выборов в Черногории повышают вероятность создания просербского и прорусского правительства в этой стране и что Евросоюзу «нельзя потерять Черногорию», «важное партнерское государство в процессе присоединения к ЕС».
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