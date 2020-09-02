Яунде, , 14:23 — REGNUM В правительстве Камеруна заявили об усилении безопасности вдоль своих границ с Центрально-Африканской Республикой и Нигерией после предполагаемых вторжений повстанцев и перехватов транспортных средств, перевозящих взрывчатые вещества, передаёт VOA Swahili.

Жан Абате Эди, губернатор северного региона Камеруна, направился в город Пакете чтобы «немедленно обеспечить безопасность границы с Нигерией».

По его словам, имеющиеся в его распоряжении разведданные свидетельствуют о том, что безопасность на северной границе Камеруна с Нигерией находится под угрозой. Он сказал, что отныне транспортным средствам запрещено перевозить товары в Камерун из Нигерии, добавив, что военные патрули были усилены вдоль нигерийской границы.

Эди не уточнил, сколько именно войск было развернуто в пограничной зоне.

Джуд Мофор, координатор правительственной операции по охране пограничной зоны, заявил, что пригласил губернатора и его первых лиц из-за растущей волны отсутствия безопасности вдоль границы. Он сообщил, что на прошлой неделе военные перехватили две машины, доставлявшие в Камерун взрывчатку из Нигерии. По его словам, автомобили все чаще используются при перевозке запрещенных товаров.

«Наш долг — контролировать всё, что ввозится в страну», — сказал он.

Мофор добавил, что они начали расследование, чтобы определить происхождение и назначение изъятых взрывчатых веществ. Губернатор заявил, что подозревает, что взрывчатка либо предназначалась для совершения злодеяний в Камеруне, либо направлялась транзитом в неспокойную соседнюю Центрально-Африканскую Республику.

Генерал Ага Робинсон, командующий камерунскими войсками, борющимися с отсутствием безопасности на границе Камеруна с ЦАР и Нигерией, также посетил пограничные зоны. Робинсон отметил, что военные заметили увеличение числа людей, похищенных с целью выкупа вдоль границы Камеруна с ЦАР.

Робинсон приказал увеличить военный контингент на этой границе, потому что в Камеруне в течение недели сообщили о восьми вторжениях со стороны подозреваемых повстанцев. По его словам, во время одного из вторжений повстанцы ушли с неустановленным количеством скота и деньгами, которые они захватили у владельцев ранчо в пограничном городе Тиньер.

Гражданские лица сообщили, что ещё два нападения на торговцев были совершены в пограничном городе Галим. По их словам, повстанцы также захватили бензин и скрылись на мотоциклах.

В минувшее воскресенье в результате столкновения с камерунскими военными погибли трое подозреваемых повстанцев, оставшихся в Тиньере, отмечают репортёры.

Камерунские военные заявили, что захватили боевое оружие у повстанцев, которые атаковали их, чтобы получить припасы, но больше никаких подробностей не сообщили.

Протяженность границы Камеруна с не имеющим выхода к морю ЦАР составляет 800 км. В настоящее время в Камеруне насчитывается около 250 000 беженцев из ЦАР.

В течение последних восьми лет христианские и мусульманские ополчения в ЦАР вели ожесточенную войну друг против друга, сообщили репортёры.