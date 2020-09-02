Минск, 2 сентября 2020, 13:20 — REGNUM Власти Белоруссии считают «неприемлемой» ситуацию, «когда журналист ведёт стрим, в котором бичуется власть», и на такую работу журналистов «власть будет жёстко реагировать». Об этом 2 сентября в Москве заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
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"Мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно позволяли вовлекать себя в действия, связанные с нарушением законодательства», — сказал белорусский министр.
Он отметил также: «Всегда смотрим на субстантивное поведение тех или иных журналистов».
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В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров во время совместного брифинга поблагодарил официальный Минск за помощь в освобождении задержанных в Белоруссии журналистов, сказав: «Обращались к нашим белорусским коллегам, они реагировали оперативно, все журналисты были отпущены».
«Мы будем отстаивать права наших журналистов, которые работают на основе законодательства страны, в которой они работают», — подчеркнул Лавров.
Он отметил, что такой позиции МИД РФ придерживается вне зависимости от того, где работают российские журналисты — в Белоруссии или во Франции.
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