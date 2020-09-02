Киев, , 13:13 — REGNUM На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать ситуацию, сложившуюся в стране в связи с тем, что 1 сентября этого года ученики всех русскоязычных школ Украины потеряли возможность обучаться на родном языке, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, народный депутат Рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил журналистам, что что действующая власть продолжает циничный курс на уничтожение русского языка на Украине, для чего мобилизуется государственный аппарат и националистические формирования. И при этом, подчеркнул оппозиционный политик, полностью игнорируется мнение международных гуманитарных организаций.

Депутат напомнил, что 31 августа 2020 года Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального.

«Доводы о том, что иск является прямым вмешательством прокурора во властно-управленческие функции города и городских представителей, суд пренебрежительно проигнорировал. Особенно цинично такое решение выглядит в Одессе — городе Пушкина, Бабеля, Багрицкого, Ильфа, Петрова и других гениев русского слова», — отметил Медведчук.

По его мнению, сейчас нынешняя власть мобилизует все возможные ресурсы для борьбы с русским языком на Украине.

«Ради достижения этой цели, но только уже в масштабах всей страны, мобилизованы медиа, национал-радикалы и даже государственный орган во главе с «языковым омбудсменом» Тарасом Кремнем, к которому уже давно и прочно прикрепилось прозвище «языковый шпрехенфюрер». Власть Зеленского бросила весь административный ресурс и вместе с многочисленной «грантоедской» армией цинично взялась за уничтожение русского языка», — добавил политик.

Медведчук напомнил, что различные международные организации неоднократно призывали украинскую власть решить языковой вопрос в стране с учетом интересов русскоязычного населения и в соответствии с 10-й статьей Конституции Украины.

«Позицию по защите русского языка заняли международные организации. Венецианская комиссия прямо заявила о том, что языковый вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, и призвала принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта. В прошлом году украинский парламент принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Мониторинговая миссия ООН по правам человека специально отметила, что закон «не регулирует использование языков меньшинств», что ставит под угрозу права меньшинств. Но ООН и Венецианская комиссия для нынешней украинской власти не авторитет. Что уж говорить о 10-й статье Конституции Украины, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины», — отметил он.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подчеркнул, что борьба Зеленского с русским языком является продолжением курса экс-президента Порошенко и преступлением против украинского народа.

«Курс Зеленского и его окружения, который является продолжением курса Порошенко, направлен не просто на расправу над конституционными правами украинских граждан, но и на деинтелектуализацию населения Украины, которая ведет к деградации общества. Это преступление против украинского народа, организованное под руководством Зеленского, является дискриминацией русского языка, который на последней Всеукраинской переписи населения назвали родным 29,6% граждан страны», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее один из лидеров украинский оппозиции заявил, что в принципе невозможно исключить из Конституции Украины пункт об особом статусе русского языка.

Согласно последним соцопросам, большинство украинцев (64,5%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным, но при этом русский язык может использоваться свободно. Еще 17,7% граждан заявили, что русский язык должен быть признан официальным в некоторых регионах страны, при сохранении государственного статуса украинского языка.