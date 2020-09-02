2 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Москва демонстрирует Анкаре свои возможности вести «гроссмейстерскую игру», ведя диалог с сирийскими курдами так, как это делают США. У турецкой дипломатии нет ресурсов для того, чтобы «вести битву сразу на нескольких фронтах Ближнего Востока и Закавказья». Ей где-то необходимо начать отступление или обозначить переход к компромиссным позициям.

Станислав Тарасов, , 11:48 — REGNUM В Москве состоялись переговоры межведомственных делегаций России и Турции по Ливии и Сирии. Турецкую делегацию, в состав которой входят представители министерства национальной обороны и Национальной разведывательной организации, возглавлял замглавы МИД Седат Онал. Напомним, что предыдущие такие межведомственные консультации между двумя странами прошли 21−22 июля в Анкаре. С российской стороны в них участвовали руководитель делегации замглавы МИД Сергей Вершинин, а также представители министерства обороны.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Насколько эффективным окажется механизм таких межведомственных консультаций, сказать пока сложно хотя бы потому, что так называемый «пакетный» подход к одновременному рассмотрению проблем урегулирования в Сирии и в Ливии вызывает немало вопросов. Если на сирийском направлении уже действуют астанинские договоренности с участием России, Турции и Ирана, осуществляется их практическая реализация, то в отношении Ливии звучат только призывы содействовать продвижению межливийского политического диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции по Ливии (19 января 2020 года) и в координации с ООН. Правда, в анкарском заявлении по итогам межведомственных консультаций между Турцией и Россией обозначена «приземленная» проблема: «Продолжить совместные усилия, включая оказание влияния на ливийские стороны, в целях создания условий для долгосрочного и устойчивого режима прекращения огня в Ливии».

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

Кстати, судя по всему, этот вопрос обсуждался в ходе последнего телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоаном и его российским коллегой Владимиром Путиным. Комментируя эти переговоры, турецкое правительственное агентство Anadolu увязывало ливийскую проблематику с ситуацией в сирийской провинции Идлиб, выставляя Сирию и Ливию как «два сообщающегося сосуда». В этой связи выявляется еще один важный момент. В последнее время Эрдоган, выходя на контакты с Путиным по проблемам Идлиба, проводил предварительные консультации с США, обозначая как бы их косвенное участие или присутствие в диалоге по проблемам Сирии. Нечто подобное происходит и на ливийском направлении. Не случайно советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, комментируя один из телефонных разговоров президента США Дональда Трапа с Эрдоганом, заявил, что «в Ливии «победившей» внешней стороны не будет, победить могут только ливийцы, если соберутся вместе, чтобы вернуть свой суверенитет и восстановить единую страну».

Мы это к тому, что Анкара, ведя игру сразу на двух направлениях — сирийском и ливийском — не складывает яйца в одну корзину, что вынуждает и других действовать по аналогичному принципу. Так, турецкое издание Milliyet с «возмущение» сообщило, что в момент, когда в Москве проходили российско-турецкие межведомственные консультации, глава МИД России Сергей Лавров принял представителей Демократического совета Сирии (ДСС), который в Анкаре считают «ответвлением террористической организации Рабочая партия Курдистана, но которая активно поддерживается США». Более того, в Москве ДСС и Партия народной воли объявили о подписании меморандума о взаимопонимании с положениями, связанными с политической дорожной картой урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией ООН 2254 и разработкой проекта сирийской Конституции. Обе стороны согласились, что «новая Сирия будет единой Сирией со всеми ее общинами, будет иметь демократическую Конституцию, которая обеспечивает передовую формулу взаимоотношений между децентрализацией, гарантирующей прямую власть народа, и централизацией в основных вопросах, таких как оборона и иностранные дела».

При этом обе стороны согласились взять на себя обязательство найти «справедливое, демократическое решение курдского вопроса в Сирии». Точнее, будущий статус курдов в Сирии будет решаться исключительно в диалоге с Дамаском. В этой связи английское издание Rai Al Youm отметило, что «по тактическим соображениям Москва демонстрирует Анкаре свои возможности вести «гроссмейстерскую игру», ведя диалог с сирийскими курдами, так, как это делают США. «Эрдоган окажется в тупике, — пишет издание, — если русские и американцы согласятся поддержать курдов, пусть даже на словах. Турецкий лидер будет вынужден действовать быстро и пойти на сближение с Россией, особенно после роста напряженности с ЕС». У турецкой дипломатии нет таких ресурсов для того, чтобы «вести битву сразу на нескольких фронтах Ближнего Востока и в Закавказье», и где-то необходимо начать отступление или переход к компромиссным позициям. К примеру, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу «вдруг» решил предложить Греции «помириться» и разрешить конфликт, возникший на почве права на бурение шельфа в Восточном Средиземноморье.

Мевлют Чавушоглу (сс) Ministerie van Buitenlandse Zaken

В свою очередь США заявили о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру. А по итогам межведомственных консультаций в Москве заявлено, что «Россия и Турция выступили за полное прекращение боевых действий в Ливии». Практический акцент был сделан на важности недавних заявлений председателя Палаты депутатов Ливии Акилы Салеха и председателя ПНС Фаиза Сарраджа о прекращении на всей территории Ливии боевых действий. Правда, эта комбинация пока шьется «живыми нитками», но обозначается главный тренд на ливийском направлении, где начиная с июня нет интенсивных боевых действий. Что-то должно последовать и дальше, чтобы остановить геополитические порывы Эрдогана. Москва свою часть работы выполнила.