Москва, , 11:45 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что недопустимы не только действия, направленные на отчуждение территорий России, но и обсуждение таких отчуждений.

Вид на село Малокурильское, о. Шикотан (сс) 敷香

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В ходе видео-конференц-связи Медведева с участниками молодёжного патриотического форума «ОстроVа-2020» был затронут вопрос внесённых в Конституцию РФ поправок и международных отношений с Японией, сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

«Вы знаете нашу позицию, мы всегда были сторонниками того, чтобы мирный договор был подготовлен. Но не в результате отчуждения наших территорий. Это было невозможно и раньше. А теперь еще закреплено и в Конституции. Действия, направленные на отчуждение территорий нашей страны, — недопустимы. И не только действия, но и обсуждения возможного отчуждения территорий», — заявил Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, молодёжный патриотический форум «ОстроVа-2020» проходит в эти дни на Сахалине.

Для жителей Сахалина и Курил принятие поправок к Конституции РФ имело историческую значимость.

«Голосование по поправкам в Конституцию — событие исторического масштаба. И для нашей страны и островного региона было важным, чтобы в нем приняло участие как можно больше граждан. Мы голосовали не только за Россию, но и за Сахалин и Курилы», — сказал Валерий Лимаренко.