Нур-Султан, , 11:24 — REGNUM Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана назначен Багдат Мусин, сообщили 2 сентября в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Ранее, 20 июля, Мусин был назначен заместителем министра цифрового развития. Он также стал временно исполняющим обязанности министра.

До назначения в министерство цифрового развития Багдат Мусин был советником президента. В 2017—2018 годах он возглавлял комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры.

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