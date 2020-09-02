Манила, , 11:19 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте поручил начальнику таможни расстреливать контрабандистов наркотиков, сообщает CNN Indonesia.

«Наркотики все еще проходят через таможню внутри страны. Я одобрил покупку огнестрельного оружия, и до сих пор вы не убили ни одного? Сделайте это», — заявил президент Филиппин.

Родриго Дутерте неоднократно публично угрожал наркоторговцам угрозами расправы.

Напомним, более 5700 подозреваемых в употреблении наркотиков погибли в ходе борьбы Родриго Дутерте с наркотиками.