Киев, , 11:15 — REGNUM Инициативу об исключении народного депутата Гео Лероса из фракции «Слуга народа» поддержали около 200 народных депутатов президентской политической силы, заявил журналистам сегодня, 2 сентября, депутат «СН» Даниил Гетманцев.

Вместе с тем Гетманцев был не готов продемонстрировать прессе конкретный список депутатов, поддержавших исключение Лероса. Он посоветовал СМИ обратиться с таким запросом к руководству фракции.

ИА REGNUM напоминает, что Герос ранее жестко критиковал президента страны Владимира Зеленского и особенно главу его администрации Андрея Ермака. Накануне, 1 сентября, Лерос на первом заседании осенней сессии Верховной рады взобрался на трибуну и выступил со своими обличениями, заявив, в частности, что Украина «движется в пропасть», а все решения фактически принимает Ермак.

До этого, 31 августа, на съезде партии «Слуга народа» Зеленский заявил, что некоторые люди в «Слуге народа», «к сожалению, забыли, как они попали в Раду и для чего», добавив, что это «микробы и бактерии в здоровом организме» и что их, к счастью, очень мало.

После решения об исключении из фракции Лерос заявил, что будет продолжать бороться с режимом.

«Вы, подонки, меня не остановите… Я буду бороться с вашим режимом в судах, в парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет», — подчеркнул он.

Отметим, что исключение из фракции не предполагает лишения Лероса депутатского мандата, он останется внефракционным депутатом Рады этого созыва.