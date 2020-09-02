Чита, , 10:55 — REGNUM Муниципальные выборы в Забайкалье пройдут в условиях непрекращающейся эпидемии коронавируса. Как сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, 13 сентября на территории 27 муниципальных районов края к замещению планируется 1713 мандатов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Всего пройдет 281 избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления: три избирательные кампании по выборам глав муниципальных районов (Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский районы), 99 избирательных кампаний по выборам глав городских и сельских поселений, три избирательные кампании по выборам депутатов в представительные органы муниципальных районов (дополнительные выборы депутатов Советов Красночикойского, Могойтуйского, Могочинского района), 176 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений.

В подготовке и проведении выборов задействовано более 2900 организаторов выборов. Большое внимание при этом уделяется вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей, членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Краснокаменского района Забайкалья Алексей Заммоев отправился в отставку после скандала со сном в машине. Исполнять его обязанности до следующих выборов будет заместитель Лариса Сизых.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье глава муниципалитета, найденный спящим, потерял должность