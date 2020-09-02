Киев, , 10:55 — REGNUM Выдвижение Олега Филимонова в качестве кандидата от «Слуги народа» на пост мэра Одессы — это демонстрация того, что власть сдаётся без боя, заявил 2 сентября политолог Юрий Романенко, комментируя последние события в стране.

Соответственно, отметил эксперт, после местных выборов на Украине будут лицезреть пир региональных элит.

«А Зеленскому придётся или сливать свой квартальный КВН, или идти по стопам Ющенко в турборежиме», — отметил Романенко.

ИА REGNUM напоминает, что 31 августа партия Зеленского «Слуга народа» провела съезд, на котором были официально объявлены кандидаты в мэры наибольших городов страны на местных выборах. Наибольший резонанс получило выдвижение Филимонова в мэры Одессы. Юморист заявил прессе, что предложение выдвинуться в мэры ему сделал лично президент Зеленский приблизительно три месяца назад, и он «довольно долго думал», но все же решил пойти на местные выборы.