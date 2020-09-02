Киев, , 10:14 — REGNUM Последние социологические опросы показывают, что все меньше украинцев доверяют партии власти «Слуга народа», но вместе с тем продолжает расти рейтинг партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический аналитик Виталий Романченко.

Эксперт подчеркнул, что это происходит потому, что ОПЗЖ по сути является единственной политической силой в стране, которая противопоставляет себя действующей власти. Другие политические силы, которые называют себя оппозиционными, добавил политолог, достигли своего электорального потолка из-за того, что часто заигрывают с властью.

«Мы видим, что рейтинг партии Медведчука растет, и, в принципе, этому есть логическое объяснение. Если другие политические силы только говорят, что они в оппозиции, то, ОПЗЖ доказывает это конкретными делами. Именно эта политическая сила последовательно критикует власть за невыполнение минских договоренностей, решительно выступала против рынка земли», — сказал Романченко.

Эксперт также отмечает, что сам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук является опытным и прагматичным политиком. Он предполагает, что еще до местных выборов ОПЗЖ станет лидером электоральных симпатий украинцев.

«Медведчук — опытный и прагматичный политик. Симпатии избирателей к его политической силе продолжают расти. К октябрю рейтинг ОПЗЖ опередит рейтинг партии президента», — добавил Романченко.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября на Украине должны состояться местные выборы.

По данным соцопросов, которые касаются возможных досрочных выборов в Верховную раду, по состоянию на конец августа рейтинг «Слуги народа» составлял 26,7%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 21,3%, а остальные политические силы существенно отстали от лидирующей пары.

Сам Медведчук заявлял прессе, что рост рейтинга политической силы — это оценка деятельности партии на сегодняшний день.

«Нам очень важно, как действия, предложения, идеи нашей партии воспринимаются людьми. И здесь самой существенной и показательной для нашей партии оценкой является то, что мы на правильном пути, наша идеология отвечает интересам большого количества людей, которые выводят нашу партию во всех этих вопросах на первое место», — отметил оппозиционный политик.