Киев, , 08:55 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины Гео Лероса исключили из фракции «Слуга народа». Об этом сообщила 1 сентября пресс-служба партии на официальной странице в социальной сети Facebook.

«По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Лерос с трибуны Верховной рады жёстко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его во лжи и в продаже Украины олигархам. После этого депутаты «Слуги народа» организовали сбор подписей в поддержку решения об исключении депутата из фракции.

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