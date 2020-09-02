Киев, 2 сентября 2020, 08:55 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины Гео Лероса исключили из фракции «Слуга народа». Об этом сообщила 1 сентября пресс-служба партии на официальной странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее Лерос с трибуны Верховной рады жёстко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его во лжи и в продаже Украины олигархам. После этого депутаты «Слуги народа» организовали сбор подписей в поддержку решения об исключении депутата из фракции.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутата Рады решили выгнать из фракции после обвинений в адрес Зеленского
Читайте развитие сюжета: Зеленский отверг свою причастность к исключению депутата Рады из фракции