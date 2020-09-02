Пхеньян, , 08:53 — REGNUM Поздравительное послание в связи с Днём независимости Вьетнама направил президенту Вьетнама Нгуен Фу Чонгу глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

В послании северокорейский лидер выразил убеждённость в том, что двустороннее сотрудничество и дружеские отношения между странами смогут выйти на новый уровень благодаря соглашению, подписанному в марте прошлого года.

Известно, что КНДР и Вьетнам установили дипломатические отношения в 1950 году, однако в 1978 году отношения между странами ухудшились в связи с вторжением Вьетнама в Камбоджу, а в 1992 году — из-за установления дипломатических отношений с Южной Кореей.

Однако после второго саммита КНДР и США, прошедшего в феврале 2019 года в Ханое, северокорейский лидер впервые за 55 лет посетил Вьетнам и встретился с высокопоставленными лицами страны.