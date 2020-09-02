Тбилиси, , 08:51 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи верховным главнокомандующим, показал себя с крайне негативной стороны. Так отозвался о бывшем грузинском лидере действующий министр обороны страны Ираклий Гарибашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты попросили военного министра прокомментировать недавнее видеообращение Саакашвили, в котором тот извинился за ошибки прошлого и объявил о своём возвращении. Гарибашвили заявил о том, что не верит в искренность извинений, а также напомнил о нелицеприятном поведении экс-президента.

«Саакашвили запомнился нам как один из самых позорных главнокомандующих, — сказал Гарибашвили. — Мы увидели его распластавшимся на земле. Членам своей команды он оставил пример самого трусливого, пугливого главнокомандующего».

Министр также назвал Саакашвили «маньяком», который напрасно пытается обмануть грузинский народ. Гарибашвили заявил о своей уверенности, что партию Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) в ходе предстоящих выборов в Грузии получится вывести из политического поля.

Напомним, в Грузии выборы в парламент состоятся 31 октября. В партии ЕНД, которая является основным конкурентом для правящей партии «Грузинская мечта», ранее заявили, что могут в качестве кандидата на пост премьер-министра страны выдвинуть Саакашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиционер: в Грузии банки стали изымать больше имущества у должников

Читайте развитие сюжета: В оппозиции в Грузии высказались против изменения избирательного кодекса